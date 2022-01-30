Рой Джонс дал прогноз на бой Фьюри – Уайт
Промоутер Усика предложил для Фьюри интересный вариант – приехать в Украину и пойти по пути Виталия Кличко
Кличко-старший и Тайсон могли бы наконец посоревноваться
17:35
Тайсон Фьюри / Фото: sportscasting.com
Промоутер Александра Усика (19-0, 13 KO) Александр Красюк
высказался о том, как чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) подходит к раскрутке боев в соцсетях:
Из Фьюри мог бы получиться хороший политик в Украине. То, что он делает… Он понимает. С чем он имеет дело. Не обязательно, что он так думает на самом деле, но Тайсон использует тот потенциал, которым владеет.
Использует огромную армию подписчиков в соцсетях, понимает, что просто запостив сторис, с острыми выражениями, он явно соберет десятки миллионов просмотров и создаст дополнительный интерес не важно, к какому бою – с Джошуа, Уайту, Усику. И в этом его сила. Арум поэтому и называет его любимым боксером, промоутерскую работу можно не делать.
Виталий Кличко не так давно признавался, что у него есть пару козырей в рукаве на бой с Фьюри.
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