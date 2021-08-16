Красюк рассказал, будет ли стиль Хижняка меняться под профи-бокс
Промоутер Усика раскрыл самый проблемный элемент в боксе Хижняка
Красюк считает, что серебряному призеру Олимпиады-2020 стоит поработать над защитой
22:16
Александр Хижняк / Фото: Getty Images
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк
поделился мнением о том, какой элемент в арсенале серебряного призера Токио-2020 Александра Хижняка необходимо улучшить:
Защиту. Если боксер нанес 50 ударов, а пропустил 49, то он впереди всего лишь на один. То есть, разницы в том, что он нанес один и не пропустил ни одного, практически нет. А вот нанести 10 ударов и не попустить ни одного намного лучше, чем нанести 150 ударов и пропустить 100.
Возьмите любой поединок Мейвезера из последних. Человек показывал фантастику в защите. Вася Ломаченко против Накатани в последнем поединке показал мастерство защиты. Нанося удары, он защищается – движениями ног, туловища, головы, вращением вокруг соперника. Это фантастически выглядит, но за этим стоит колоссальный труд.
Большое интервью Хижняка. О судьях, переходе в профи и тактике на финал Олимпиады в Токио.
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