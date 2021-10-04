Красюк: «Я увидел в глазах Джошуа беспокойство из-за Усика еще прошлой зимой»
Промоутер Усика рассказал, когда планируется провести реванш с Джошуа
У британца есть тридцать дней, чтобы активировать опцию второго боя
18:31
Александр Усик / Фото: facebook.com/Alexanderusyk
Промоутер обладателя титулов WBA/WBO/IBF/IBO в хэвивейте Александра Усика (19-0, 13 KO) Александр Красюк в интервью Youtube каналу BoxOffice рассказал о сроках реванша подопечного с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Реванш должен состояться в рамках семи месяцев после проведения первого поединка. В течение 30 дней Джошуа письменно должен активировать опцию реванша. Хотя устно он уже активировал ее прямо на ринге. После поединка он сказал: «Увидимся на реванше». У нас нет другого плана, кроме второго боя с AJ.
Красюк: «Я увидел в глазах Джошуа беспокойство из-за Усика еще прошлой зимой».