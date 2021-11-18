«Бой Усик – Канело был бы очень интересным». Красюк – о возможном переходе Альвареса в супертяжелый вес
Промоутер Усика рассказал, когда украинский чемпион начнет подготовку к реваншу с Джошуа
Красюк рассказал, что Усик совмещает отдых с семьей и физические упражнения
16:06
Усик и Джошуа / Фото: Matchroom
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Youtube каналу Boxing UK рассказал, что обладатель титулов WBA/WBO/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) поддерживает себя в тонусе:
Я общался с Усиком несколько часов назад. Он отдыхает и проводит время с семьей. И уже начал упражняться перед реваншем с Джошуа.
Также Красюк поделился мнением о возможном поединке Усика с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
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