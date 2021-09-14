Промоутер Усика рассказал, с какими проблемами Александр столкнулся в Британии

Александр Усик / Фото: Sky Sports

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк поделился воспоминаниями о британских болельщиках накануне боя Александра Усика (18-0, 13 KO) с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в Лондоне:



У местных фанатов культура потребления спорта не сравнима ни с одной страной мира. Нигде так не разбираются и не уважают спорта как в Великобритании, это очень перспективный рынок для боксера. Даже если спортсмен не говорит на английском, Ломаченко приехал – все, он идол.