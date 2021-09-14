Отомстит за Владимира Кличко? Следующим соперником Усика может стать Фьюри
Промоутер Усика рассказал, с какими проблемами Александр столкнулся в Британии
Красюк рассказал о сумасшедшем интересе к боксу в Англии
13 сентября 17:56
Александр Усик / Фото: Sky Sports
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк
поделился воспоминаниями о британских болельщиках накануне боя Александра Усика (18-0, 13 KO) с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в Лондоне:
В Британии самая большая глубина проникновения фанатов. Первый раз, когда мы дрались с Белью, я шел в супермаркете и со мной останавливались люди и фотографировались. Они знали кто я, сколько мне лет, просто обычные граждане. А вот когда появлялся Усик, происходило что-то невероятное. Была одна история, нам с Усиком нужно было что-то купить в магазине, еще до пандемии мы выходили зашифрованные.
У местных фанатов культура потребления спорта не сравнима ни с одной страной мира. Нигде так не разбираются и не уважают спорта как в Великобритании, это очень перспективный рынок для боксера. Даже если спортсмен не говорит на английском, Ломаченко приехал – все, он идол.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.