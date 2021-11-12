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03:00 Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
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Промоутер Усика рассказал, ведутся ли переговоры о бое с Фьюри

Украинский боксер готовится к реваншу против Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
18:28
Промоутер Усика рассказал, ведутся ли переговоры о бое с Фьюри
Фото: K2

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), рассказал, ведутся ли переговоры о бое с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО). Слова Красюка приводит Sky Sports:

«Все идет по плану. Мы давали слово, что будет реванш с Джошуа, подписали контракт. Так что речь о бое за все титулы сейчас не идет.

Фьюри пусть занимается своими делами, ему еще нужно подтвердить свой титул через бой с обязательным претендентом».


Бой Усик – Джошуа запланирован на весну 2022 года. А вот со следующим поединком Фьюри все гораздо сложнее. Обязательным претендентом на его пояс является Диллиан Уайт, однако «Цыганский король» не очень заинтересован во встрече с соотечественником.

Сергей Остапенко
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Александр Усик Александр Красюк Тайсон Фьюри

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