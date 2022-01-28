Промоутер Усика впервые детально рассказал о переговорах с командой Фьюри

Бой за звание абсолютного чемпиона мира действительно мог стать реальностью

Фото: Marca

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), наконец детально рассказал, велись ли реальные переговоры о поединке с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

О поединке Усик – Фьюри: что слухи, а что правда?

Очень непростой вопрос. Ответ на него будет непростым. На самом деле отличить слухи от правды, до тех пор пока на бумаге не заключена сделка, очень сложно. Слухи просто так не рождаются: есть какие-то обстоятельства, которые эти слухи рождают и за этим обязательно что-то стоит – либо намерение, либо какое-то действие. Действительно ведутся переговоры по поединку Усик – Фьюри – это факт. Переговоры ведутся не первый месяц. Переговоры прекращались, поскольку еще в прошлом году, когда вышло решение от WBC о том, что Диллиан Уайт – обязательный претендент, запал поутих. В принципе, была инициатива со стороны Фьюри драться с Диллианом Уайтом, Усик же должен пройти в реванше Джошуа и потом победители встречаются в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Но дальше, путем переговоров, были достигнуты не соглашения, а некие вероятности соглашений о том, что может быть мы можем приложить усилия и попытаться сделать поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе раньше, прежде чем произойдут выше упомянутые поединки. Действительно, так сложились обстоятельства, что мы активно вошли в фазу переговоров со стороной Фьюри. Мы, в принципе, много чего согласовали. Точно также мы все вместе согласовали позиции относительно Энтони Джошуа. Мы их не конкретизировали, но у нас получилась формула, которая взлетает, при которой все стороны остаются удовлетворены. Тогда поединок Усик – Фьюри стал теоретически возможен.

Напомним, бой Усик – Фьюри все же не состоится весной этого года. Накануне стало известно, что в следующем поединке «Цыганский король» подерется с обязательным претендентом на свой пояс Диллианом Уайтом.

