Красюк: «Хижняк перестал выходить со мной на связь. Думаю, что вряд ли он сам так решил»
Промоутер Усика вышел в эфир, где ответил на все насущные вопросы
Команда украинца прибывает в предвкушении боя с Джошуа
19:10
Фото: OPBF Boxing News
Александр Красюк, промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО), провел прямой эфир в Instagram, где ответил на все насущные вопросы перед боем против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Запись эфира:
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября. Накануне боксеры провели открытые тренировки.