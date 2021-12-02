Джошуа: «Знаю, что могу выступить лучше, чем в бою с Усиком»
Промоутер Усика: «Я слышал, что Джошуа подвинется с реваншем, если ему предложить правильные деньги»
Александр Красюк – о возможном поединке украинца за звание абсолютного чемпиона хэвивейта
11:49
Александр Красюк / фото - XSPORT
Александр Красюк, промоутер объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (19-0, 13 КО), прокомментировал возможный перенос реванша своего подопечного с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) ради боя украинца с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) за звание абсолютного чемпиона хэвивейта. Цитирует Красюка портал Sky Sports.
«Разговоры о том, что Джошуа отойдет в сторону, ведутся со времен досрочной победы Фьюри над Уайлдером. Я слышал, что Джошуа рассмотрит предложение об отступных, если деньги будут правильными, поскольку он испытывает уважение к супертяжелому дивизиону и готов позволить провести бой за звание абсолютного чемпиона.
Усик говорит, что в следующем бою он может подраться с Фьюри, если предложение будет правильным и Джошуа позволит это сделать».
Напомним, Усик сравнил слабых и сильных людей.