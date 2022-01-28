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Промоутер Усика заявил, что Фьюри – супертяжеловес номер один

Александр Красюк заявил, что его клиент готов принять бой с «Цыганским королем»
Бокс Профессиональный бокс
15:56
Промоутер Усика заявил, что Фьюри – супертяжеловес номер один
Фото: Facebook Александра Усика

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), рассказал, что приоритетным вариантом для украинца является бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

С кем для Усика все-таки было бы предпочтительнее сразиться – с Фьюри или Джошуа?

Усик – из тех, кто готов принять любой вызов. Но очевидно, что пока у Тайсона есть пояс WBC, который находится в области интересов Александра, он является более благоприятным вариантом в спортивном отношении.

Возможность стать абсолютным чемпионом в двух весовых категориях дает огромный стимул для Усика.


Вы сожалеете о том, что согласились на пункт о реванше в контракте с Джошуа?

Нет. Никаких сожалений или критики по этому поводу не может быть, поскольку это изначально было частью нашего соглашения. У нас есть обязательства по реваншу перед «Эй-Джеем», и это было нашим сознательным решением.

Сейчас понятно только одно – бой Усика и Фьюри не может состояться без согласия Энтони.


Что скажете в ответ на сообщения о том, что Джошуа хочет 15 миллионов? Это жадность?

Все мы знаем, что профессиональный бокс – это не только спорт. Это бизнес с огромными деньгами. И если есть шанс получить такие деньги за то, чтобы не драться, вместо того, чтобы рисковать своей карьерой в матче-реванше с гарантией следующего поединка с победителем – это имеет большой смысл с точки зрения бизнеса.

Какие навыки Усика подходят для победы над Фьюри, если этот бой все же состоится?

Я думаю, что Фьюри никогда не встречался с кем-то столь же умелым, как Усик. Его размер здесь не имеет принципиального значения.

Все дело в мужестве, решительности, дисциплине, мышлении, физической подготовке, достижениях и боксерском интеллекте. Как говорил Виталий Кличко – нет сильнейшего бойца в мире.

Требуется только то, насколько хорошо вы готовы действовать в течение 48 минут боя. Если вы хотите быть лучшим, вы должны встретиться с лучшими. Сейчас Фьюри – номер один.


Ранее появилась информация, что Энтони Джошуа отказался от отступных и проведет в апреле реванш с Усиком.

Источник: udacha.com Сергей Остапенко
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Теги

Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Красюк

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