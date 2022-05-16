Промоутер Усика: «Знадобиться час, але рашисти будуть жорстко покарані»

Красюк не розуміє, як під час війни в українців можуть бути все в порядку

Фото: Володимир Дубик

Промоутер володара титулів WBO/WBA/IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) Олександр Красюк в інтерв’ю Youtube каналу Rob Tebbutt заявив, що перемога України у війні з рашистами лише справа часу:



Як у мене все може бути нормально, якщо в моїй рідній країні йде війна? Однозначно у мене не все в порядку, як і в будь-якого українця. Ми опинилися в найгіршій ситуації, яку, мабуть, навіть не можна було передбачити. Наші сусіди раптово вирішили вторгнутися в нашу країну і зруйнувати її, вбити українців. Через це ти напевно не можеш почуватися добре. Що я ще можу сказати? Це жахливо, але добре, що ми дуже сильні. І це не про зброю чи військові навички, а про хоробрі серця. Тож у рашистів немає жодних шансів знайти удачу в нашій країні. Для цього знадобиться час, але агресор буде жорстко покараний.

Екс-чемпіон світу вважає, що ситуація в Україні додасть Усику мотивації у реванші з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).