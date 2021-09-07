Промоутер Устинова: «Сиренко в случае победы может встать в один ряд с братьями Кличко»
Промоутер супертяжеловеса Александра Устинова (36-4-1, 27 КО) Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от грядущего поединка российского ветерана против чемпиона WBC Asia Владислава Сиренко (17-0, 14 КО).
Я думаю, что Владислав Сиренко – это перспективный супертяж, которому по силам встать в один ряд с братьями Кличко. Видно, насколько фундаментально ведут бизнес его промоутеры. Думаю, что у него есть все данные, как у боксера. Поединок, который нам предстоит – это достаточно большой вызов для него. Я оцениваю этот поединок, как бой с равными шансами. Если для него все сложится хорошо, то Украина сможет получить нового «большого» супертяжа в профессиональном боксе, который точно встанет в один ряд с братьями Кличко.
Для Александра Устинова предстоящий бой – это реальная возможность в случае победы опять оказаться в топе, получить следующие большие бои. У нас было интересное предложение из Америки, которое мы получили в мае. Это предложение заканчивалось словами: «Если вы одержите какую-то большую победу, то мы вас рассмотрим как кандидата на бой с Деонтеем Уайлдером».
Поединок Устинова и Сиренко – это будут «шахматы». Александр Устинов провел два сбора. Один из них прошел в Америке, который он завершил боем. Второй этап проходил в России. Я думаю, что в будущем бою вы увидите нового Александра Устинова.
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