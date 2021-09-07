Промоутер Устинова: «Сиренко в случае победы может встать в один ряд с братьями Кличко»

Владислав Сиренко / Фото: B1 Boxing

Промоутер супертяжеловеса Александра Устинова (36-4-1, 27 КО) Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от грядущего поединка российского ветерана против чемпиона WBC Asia Владислава Сиренко (17-0, 14 КО).



Для Александра Устинова предстоящий бой – это реальная возможность в случае победы опять оказаться в топе, получить следующие большие бои. У нас было интересное предложение из Америки, которое мы получили в мае. Это предложение заканчивалось словами: «Если вы одержите какую-то большую победу, то мы вас рассмотрим как кандидата на бой с Деонтеем Уайлдером».

Поединок Устинова и Сиренко – это будут «шахматы». Александр Устинов провел два сбора. Один из них прошел в Америке, который он завершил боем. Второй этап проходил в России. Я думаю, что в будущем бою вы увидите нового Александра Устинова.