Промоутер Валлина: «Если Фьюри освободит титул, то Отто готов побороться за него в бою с Уайлдером»

Все же «Цыганский Король» пока еще не отказался от чемпионского титула

Отто Валлин / фото - boxingscene.com

Дмитрий Салита, промоутер шведского супертяжеловеса Отто Валлина (22-1, 14 KO), сообщил, что его подопечный готов побороться за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в его весовой категории в бою с американским панчером Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO), в случае если действующий обладатель пояса из Британии Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) откажется от него.

Промоутера цитирует ресурс boxing247.com:

«Если Тайсон [Фьюри] освободит титул, то Отто [Валлин] более чем готов побороться за него в бою с Деонтеем Уайлдером».

Тайсон Фьюри считает, что Деонтей Уайлдер заслужил право выйти на поединок за пояс WBC.