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Промоутер Валлина: «Если Фьюри освободит титул, то Отто готов побороться за него в бою с Уайлдером»

Все же «Цыганский Король» пока еще не отказался от чемпионского титула
Бокс Профессиональный бокс
10:40
Промоутер Валлина: «Если Фьюри освободит титул, то Отто готов побороться за него в бою с Уайлдером»
Отто Валлин / фото - boxingscene.com

Дмитрий Салита, промоутер шведского супертяжеловеса Отто Валлина (22-1, 14 KO), сообщил, что его подопечный готов побороться за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в его весовой категории в бою с американским панчером Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO), в случае если действующий обладатель пояса из Британии Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) откажется от него.

Промоутера цитирует ресурс boxing247.com:

«Если Тайсон [Фьюри] освободит титул, то Отто [Валлин] более чем готов побороться за него в бою с Деонтеем Уайлдером».

Тайсон Фьюри считает, что Деонтей Уайлдер заслужил право выйти на поединок за пояс WBC.

Рене Тер Велде
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Теги

Отто Валлин Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Комментарии 1

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6 мая 2022г. 11:01
Що це за таке цей промоутер,і що це за шведський боксер?Хто,крім "вузьких" спеціалістів про нього чув? Чомусь я впевнений,що Усик просто приб*є в реванші Джошуа і прийдеться вигадувати ще якесь шведське НБА,щоб була інтрига...
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