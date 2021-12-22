Промоутер Валлина: «Отто уже показал себя одним из лучших супертяжеловесов в мире»

Фото: boxingscene.com

Дмитрий Салита, промоутер шведского супертяжеловеса Отто Валлина (22-1, 14 КО), заявил, что его клиент надеется заполучить бой против Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), если у того сорвутся переговоры о поединке с чемпионом мира WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО). Слова Салиты приводит boxingscene.com:

Он должен был подраться 30-го октября с Диллианом Уайтом, и уже был на пути в аэропорт, когда бой за временный титул WBC был отменен. И сейчас, если поединок между Тайсоном и Уайтом нельзя будет организовать, тогда должен состояться бой Отто и Уайта.

Отто стал куда лучше с того момента, как провел очень близкий бой с Тайсоном Фьюри. Он нанес больше точных ударов, чем Деонтей Уайлдер и Владимир Кличко, когда они делили ринг с Фьюри. Он стал даже лучше, добавив в резюме ещё две победы после боя с Фьюри, и готов биться с топами дивизиона».