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Промоутер Валлина: «Отто уже показал себя одним из лучших супертяжеловесов в мире»

Швед надеется, что ему удастся заполучить бой против Диллиана Уайта
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 22:50
Промоутер Валлина: «Отто уже показал себя одним из лучших супертяжеловесов в мире»
Фото: boxingscene.com

Дмитрий Салита, промоутер шведского супертяжеловеса Отто Валлина (22-1, 14 КО), заявил, что его клиент надеется заполучить бой против Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), если у того сорвутся переговоры о поединке с чемпионом мира WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО). Слова Салиты приводит boxingscene.com:

«Отто Валлин уже показал себя одним из лучших супертяжеловесов в мире.

Он должен был подраться 30-го октября с Диллианом Уайтом, и уже был на пути в аэропорт, когда бой за временный титул WBC был отменен. И сейчас, если поединок между Тайсоном и Уайтом нельзя будет организовать, тогда должен состояться бой Отто и Уайта.

Отто стал куда лучше с того момента, как провел очень близкий бой с Тайсоном Фьюри. Он нанес больше точных ударов, чем Деонтей Уайлдер и Владимир Кличко, когда они делили ринг с Фьюри. Он стал даже лучше, добавив в резюме ещё две победы после боя с Фьюри, и готов биться с топами дивизиона».


Напомним, Уайт должен был драться с Валлином, но снялся с боя, сославшись на травму. Теперь Диллиан требует поединка против Фьюри.

Сергей Остапенко
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