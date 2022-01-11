Промоутер Валлина считает справедливым решение WBC по гонорару в бою Фьюри – Уайт

Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Дмитрий Салита, промоутер шведского супертяжеловеса Отто Валлина (22-1, 14 КО), в интервью Metro признался, что считает справедливым решение WBC дать Диллиану Уайту (28-2, 19 KO) всего 20 процентов от общей суммы гонорара за потенциальный поединок с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Даже с долей от гонорара в 20 процентов, Уайт все еще заработает кучу денег. Без сомнений, Фьюри является одной из самых обсуждаемых фигур, не только в боксе, но, может быть, во всем спорте; его последний бой с Деонтеем Уайлдером стал мгновенной классикой, мы уж точно запомним его на долгое время. Поединок, который возродил бокс».