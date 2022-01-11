Боец UFC: «В боксерском ринге Фьюри порвет Нганну на части»
Промоутер Валлина считает справедливым решение WBC по гонорару в бою Фьюри – Уайт
Дмитрий Салита отметил, что звездой в этом противостоянии является «Цыганский Король»
07:20
Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com
Дмитрий Салита, промоутер шведского супертяжеловеса Отто Валлина (22-1, 14 КО), в интервью Metro признался, что считает справедливым решение WBC дать Диллиану Уайту (28-2, 19 KO) всего 20 процентов от общей суммы гонорара за потенциальный поединок с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Тайсон Фьюри – звезда, и я верю, что разделение гонорара более чем справедливо. Распределение суммы является правильным, ведь Тайсон Фьюри – настоящая суперзвезда, которая притягивает к себе огромное количество внимания.
Даже с долей от гонорара в 20 процентов, Уайт все еще заработает кучу денег. Без сомнений, Фьюри является одной из самых обсуждаемых фигур, не только в боксе, но, может быть, во всем спорте; его последний бой с Деонтеем Уайлдером стал мгновенной классикой, мы уж точно запомним его на долгое время. Поединок, который возродил бокс».
Промоутерские торги поединка Фьюри – Уайт перенесены.
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