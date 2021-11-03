Промоутер: «Я думаю, что Фьюри легко справится с Уайтом»
Британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался в комментарии The Mirror
о поединке своего подопечного, чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри
(31-0-1, 22 КО) и Диллиана Уайта (28-2, 19 КО).
«Я думаю, что Тайсон легко справится с Диллианом. Я просто смотрю на то, как Уайт сражался с Чисорой дважды. Я думаю, что в первом поединке Дерек победил, но судьи сыграли в пользу Диллиана. Второй бой Чисора также выигрывал, пока Уайт не нокаутировал Дерека. Это было зрелищное завершение интересного противостояния.
Также я вспоминаю, как Фьюри справился с Чисорой. На тот момент, это был лучший Дерек Чисора. Он был более молодой, когда встречался с Тайсоном. Для меня Дерек тогда не выиграл ни секунды, ни в одном раунде. Перед их противостоянием, я думал, что Чисора доставит Фьюри настоящие проблемы и даже может победить, но Тайсон идеально сделал свою работу.
Знаете, я бы назвал Фьюри сенсацией последнего десятилетия. Он делал все, о чем его просили, и выполнял поставленную задачу, как ему хотелось. Вспомните, что он сделал с Кличко. Он побил парня на его территории. Затем он отправился в Соединенные Штаты и одолел Уайлдера в трех совершенно разных боях. Он очень легко приспосабливается к разным обстоятельствам. Тайсон невероятный боксер и делает что хочет. Поэтому я не сомневаюсь в его победе в бою с Диллианом Уайтом».
Напомним, ранее Эдди Хирн рассказал, когда Уайт станет обязательным претендентом на титул.