Промоутер: «Я думаю, что Фьюри легко справится с Уайтом»

Уайт - Фьюри / Фото: Sky Sports

Британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался в комментарии The Mirror о поединке своего подопечного, чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Диллиана Уайта (28-2, 19 КО).



Также я вспоминаю, как Фьюри справился с Чисорой. На тот момент, это был лучший Дерек Чисора. Он был более молодой, когда встречался с Тайсоном. Для меня Дерек тогда не выиграл ни секунды, ни в одном раунде. Перед их противостоянием, я думал, что Чисора доставит Фьюри настоящие проблемы и даже может победить, но Тайсон идеально сделал свою работу.

Знаете, я бы назвал Фьюри сенсацией последнего десятилетия. Он делал все, о чем его просили, и выполнял поставленную задачу, как ему хотелось. Вспомните, что он сделал с Кличко. Он побил парня на его территории. Затем он отправился в Соединенные Штаты и одолел Уайлдера в трех совершенно разных боях. Он очень легко приспосабливается к разным обстоятельствам. Тайсон невероятный боксер и делает что хочет. Поэтому я не сомневаюсь в его победе в бою с Диллианом Уайтом».