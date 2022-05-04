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Промоутер: «За бой со Спенсом Канело бы получил 55 миллионов долларов»

Том Браун поделился деталями предложения Альваресу
Бокс Профессиональный бокс
16:40
Промоутер: «За бой со Спенсом Канело бы получил 55 миллионов долларов»
Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Промоутер Том Браун поделился деталями предложения абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (57-1-2, 39 KO), которое включало в себя поединок против обладателя титулов WBC, WBA и IBF в полусреднем дивизионе Эррола Спенса (28-0, 22 KO).

Промоутера цитирует портал boxingscene.com:

«Мое уважение Эдди Рейносо, завоевавшему награду «Менеджер Года» за то, что он принес Канело огромные гонорары с наименьшим риском. У Сауля был шанс сразиться с действующим чемпионом мира в среднем весе в лице Чарло, а также у него был шанс сразиться с непобежденным двукратным чемпионом мира в суперсреднем весе Давидом Бенавидесом. Или же он мог подраться с действующим чемпионом в полусреднем весе Эрролом Спенсом. Это была сделка на сто миллионов долларов (45 млн за Чарло и 55 за Бенавидеса или Спенса).

Мы дали ему в соперники чемпиона мира из США (Калеба Планта), приложили усилия к раскрутке поединка и вот посмотрите. Было продано 800.000 PPV, и это в нынешних-то условиях. Также бой посетили 16.500 человек в MGM Grand. Прибыль за билеты составила восемнадцать миллионов. Помните, у Канело был бой, который посетили более семидесяти тысяч человек, а за все это организаторы получили девять миллионов?

Эррол Спенс это второй по известности боксер в мире. Он уже является звездой платных трансляций. Посмотрите, он проявил свой характер, он был готов подняться более чем на две весовые категории и встретиться с Канело для того, чтобы укрепить свое наследие. Это показывает насколько он особенный боец и то, что он является настоящим чемпионом».

Сауль Альварес подписал контракт с промоутерской компанией Matchroom Boxing.

Рене Тер Велде
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Сауль Альварес Эррол Спенс

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