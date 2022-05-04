Промоутер: «За бой со Спенсом Канело бы получил 55 миллионов долларов»

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Промоутер Том Браун поделился деталями предложения абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (57-1-2, 39 KO), которое включало в себя поединок против обладателя титулов WBC, WBA и IBF в полусреднем дивизионе Эррола Спенса (28-0, 22 KO).

Промоутера цитирует портал boxingscene.com:

Мы дали ему в соперники чемпиона мира из США (Калеба Планта), приложили усилия к раскрутке поединка и вот посмотрите. Было продано 800.000 PPV, и это в нынешних-то условиях. Также бой посетили 16.500 человек в MGM Grand. Прибыль за билеты составила восемнадцать миллионов. Помните, у Канело был бой, который посетили более семидесяти тысяч человек, а за все это организаторы получили девять миллионов?

Эррол Спенс это второй по известности боксер в мире. Он уже является звездой платных трансляций. Посмотрите, он проявил свой характер, он был готов подняться более чем на две весовые категории и встретиться с Канело для того, чтобы укрепить свое наследие. Это показывает насколько он особенный боец и то, что он является настоящим чемпионом».