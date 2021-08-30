Кормье отреагировал на поражение Вудли в бою с Полом
Промоутер жестко высмеял Вудли после боя с Джейком Полом
Лавджой посчитал забавными розовые боксерские шорты Тайрона
21:40
Тайрон Вудли / Фото: USA Today
Американский промоутер Кристофер Лавджой в Twitter высмеял экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (0-1 в боксе) за внешний вид во время поединка с Джейком Полом (4-0, 4 КО)
«Этот парень сделает татушку его имени на своем теле? Он носит розовые трусы. Поэтому в этом поединке есть смысл».
Напомним, ранее Вудли в равном поединке проиграл раздельным решением Полу.
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