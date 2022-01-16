Промоутера Смита хочет, чтобы тот провел следующий бой с Бетербиевым

Джо Смит / Фото: DAZN

Один из промоутеров чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Джо Смита (28-3, 22 KO) Джо ДеГардиа в интервью YouTube-каналу SecondsOut заявил, что хочет увидеть следующий бой своего подопечного с чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым (17-0, 17 КО).



С точки зрения промоутера я считаю, что бой с Бетербиевым будет более увлекательный для фанатов. Это захватывающий бой и я вижу Бетербиева как пугало. Это непобежденный боец, нокаутировавший всех своих предыдущих соперников. Это интересный бой и я заинтересован в Бетербиеве. Считаю, что это увлекательный и захватывающий поединок. Но все также заинтересованы в Канело. Это король P4P и финансов».