Джо Смит в девятом раунде нокаутировал Джеффрарда
Промоутера Смита хочет, чтобы тот провел следующий бой с Бетербиевым
У Джо считают Артура более интересным соперником чем Бивол
18:52
Джо Смит / Фото: DAZN
Один из промоутеров чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Джо Смита (28-3, 22 KO) Джо ДеГардиа в интервью YouTube-каналу SecondsOut
заявил, что хочет увидеть следующий бой своего подопечного с чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым (17-0, 17 КО).
«Джо хочет драться с Биволом, поскольку он хочет отомстить за поражение. Как и мы, Смит знает, что он стал намного лучше как боец со времен первого поединка с Биволом. Джо опытнее, чем тогда. Он желает реабилитироваться за это поражение, но есть и другие парни.
С точки зрения промоутера я считаю, что бой с Бетербиевым будет более увлекательный для фанатов. Это захватывающий бой и я вижу Бетербиева как пугало. Это непобежденный боец, нокаутировавший всех своих предыдущих соперников. Это интересный бой и я заинтересован в Бетербиеве. Считаю, что это увлекательный и захватывающий поединок. Но все также заинтересованы в Канело. Это король P4P и финансов».
Напомним, ранее Смит досрочно выиграл у Стива Джеффрарда.
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