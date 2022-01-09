Промоутерские торги поединка Фьюри – Уайт перенесены на неделю

Об этом сообщил co-промоутер «Цыганского короля» Уоррен

Фото: Top Rank

Co-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен в эфире Talk SPORT Fight Night рассказал, что промоутерские торги поединка его подопечного с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) не пройдут на следующей неделе:



Промоутерские торги перенесены на неделю – в следующий понедельник (17 января) или вторник (18 января). Конечно, команда Уайта имеет право обжаловать распределение гонораров. Я не думаю, что им удастся чего-то добиться, ведь разделение гонораров базируется на предыдущих заработках боксеров. И, определенно, когда есть супертяж, который генерирует сумму, которую зарабатывает Тайсон, будет распределение 80 на 20.

Ранее Уоррен заявил, что Фьюри вернется в ринг 26 марта, а самым выгодным поединком для чемпиона WBC будет бой с Александром Усиком (19-0, 13 KO).