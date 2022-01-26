Промоутерские торги за поединок Фьюри – Уайт отложены

Снова

Фото: boxingscene.com

Промоутерские торги за право организовать поединок между чемпионмо в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KО) и претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19 KО) снова отложены.

На этот раз отсрочка составит всего два дня: до полудня 28 января.

Промоутер Эдди Хирн назвал призовой фонд, который он готов собрать в случае организации боя Фьюри – Уайт.