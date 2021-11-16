Промоутеры непобежденного украинца подписали Макгрегора

Probellum – новый игрок на боксерском рынке

Фото: Boxing Scene

Промоутерская компания Probellum подписала соглашение с одним из самых перспективных боксеров мира Ли Макгрегором (11-0, 9 КО), который выступает в легчайшем весе.

Макгрегор входит в топ-15 по версиям всех организаций, а самая высокая позиция у него в рейтинге IBF — 3-е место (№7 в WBC, №6 в WBA и №12 в WBO).

Probellum – новый игрок на боксерском рынке. Недавно они подписали непобежденного украинского полусредневеса Тараса Шелестюка.

Напомним, ESPN включил Макгрегора в топ-25 лучших боксеров мира до 25 лет.