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Промоутеры непобежденного украинца подписали Макгрегора
Probellum – новый игрок на боксерском рынке
10:17
Фото: Boxing Scene
Промоутерская компания Probellum подписала соглашение с одним из самых перспективных боксеров мира Ли Макгрегором (11-0, 9 КО), который выступает в легчайшем весе.
Макгрегор входит в топ-15 по версиям всех организаций, а самая высокая позиция у него в рейтинге IBF — 3-е место (№7 в WBC, №6 в WBA и №12 в WBO).
Probellum – новый игрок на боксерском рынке. Недавно они подписали непобежденного украинского полусредневеса Тараса Шелестюка.
Напомним, ESPN включил Макгрегора в топ-25 лучших боксеров мира до 25 лет.
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