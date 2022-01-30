«Он будет выглядеть лучше». Паркер поделился прогнозом на реванш Усик – Джошуа
«Просил больше денег». Жадность Джошуа стала причиной срыва боя Усик – Фьюри
Энтони хотел еще несколько миллионов долларов сверху
19:47
Фото: XSPORT
Co-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен в интервью Talk SPORT рассказал, что стало реальной причиной срыва боя «Цыганского короля» и Александра Усика (19-0, 13 KO):
Переговоры затянулись. Когда Джошуа попросил еще 5 миллионов долларов сверху, Тайсон сказал: «Хватит. Мне это не интересно, он слишком жадный».
Фьюри – чемпион, и он ничем не обязан AJ. «Цыганский король» и Усик хотели этого боя. Но у нас было еще два человека – один судился с WBC, а второй просили все больше и больше денег.
Напомним, что на промоутерских торгах Уоррен выложил 31 миллион фунтов за право организации боя Фьюри – Диллиан Уайт (28-2, 19 KO).
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