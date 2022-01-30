«Просил больше денег». Жадность Джошуа стала причиной срыва боя Усик – Фьюри

Фото: XSPORT

Co-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен в интервью Talk SPORT рассказал, что стало реальной причиной срыва боя «Цыганского короля» и Александра Усика (19-0, 13 KO):



Фьюри – чемпион, и он ничем не обязан AJ. «Цыганский король» и Усик хотели этого боя. Но у нас было еще два человека – один судился с WBC, а второй просили все больше и больше денег.