«Просто его все за**ало». Тренер Уайлдера объяснил странное поведение боксера на пресс-конференции

Скотт и Уайлдер / фото - Talk Sports

Тренер бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Малик Скотт объяснил странное поведение подопечного на пресс-конференции перед третьим боем против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Наставник в комментарии Seconds Out назвал сильные стороны «Бомбардировщика» и раунд, в котором случится нокаут.

Скорость, умение сконтрить, сфокусированность, контроль дистанции, финты и ловушки, дисциплина, восприимчивость. Или что вы хотите от меня услышать? План на бой? Нет, не расскажу. Но между ними вражда. Прольется чья-то кровь. Прогноз? А это запросто. Уайлдер станет двукратным чемпионом мира, вынесет Фьюри в течение стартовых пяти раундов».