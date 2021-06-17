Уайлдер: «Я нокаутирую Джошуа»
«Просто его все за**ало». Тренер Уайлдера объяснил странное поведение боксера на пресс-конференции
Малик Скотт также назвал главные преимущества «Бомбардировщика»
11:26
Скотт и Уайлдер / фото - Talk Sports
Тренер бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Малик Скотт объяснил странное поведение подопечного на пресс-конференции перед третьим боем против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Наставник в комментарии Seconds Out назвал сильные стороны «Бомбардировщика» и раунд, в котором случится нокаут.
«А вы не думали о том, сколько у него ранее было вот таких вот пресс-конференций? Знаете, у каждого бойца наступает момент, когда его начинает бесить от всего этого де**ма. Его просто все это за**ало. И я его понимаю и поддерживаю. Этот бой не нуждается в дополнительной промо-раскрутке. Он сам себя продаст.
Скорость, умение сконтрить, сфокусированность, контроль дистанции, финты и ловушки, дисциплина, восприимчивость. Или что вы хотите от меня услышать? План на бой? Нет, не расскажу. Но между ними вражда. Прольется чья-то кровь. Прогноз? А это запросто. Уайлдер станет двукратным чемпионом мира, вынесет Фьюри в течение стартовых пяти раундов».
Ранее Уайлдер дал прогноз на будущее Александра Усика (18-0, 13 КО) в хэвивейте.
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