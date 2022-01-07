«Для Фьюри нет боя грандиознее, чем с Усиком». Уоррен назвал потенциальное количество PPV поединка за «абсолюта»
Уоррен: «Уайт не может рассчитывать больше чем 80/20 в бою с Фьюри. И даже такие деньги это много для него»
Промоутер Тайсона Фьюри - о следующем поединке подопечного
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Фрэнк Уоррен / фото - Getty Images
Фрэнк Уоррен, промоутер британского чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), в интервью порталу BoxingNews24 назвал точную дату следующего поединка своего подопечного, а также имя потенциального соперника для «Цыганского короля».
«WBC определяет распределение гонорара, и в случае с Уайтом, у меня нет сомнений, что это будет 80/20. Чтобы не случилось, Фьюри проведет следующий бой 26-го марта. Вот наша цель, к которой мы идем.
В трех боях Уайт зарабатывал по 300 тыс., а в последнем поединке 500. За последний бой Тайсон заработал 20 миллионов долларов. Так что Уайт не может рассчитывать больше чем 80/20. На самом деле, если вы посмотрите на размеры их гонораров, так даже 80/20 кажется много.
Цель заключается в том, чтобы Тайсон защитил свой титул 26-го марта. Если Диллиан Уайт действительно хочет драться, то он будет его соперником в этот день».
Напомним, Валлин дал совет Усику на бой против Тайсона Фьюри.