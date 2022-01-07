Уоррен: «Уайт не может рассчитывать больше чем 80/20 в бою с Фьюри. И даже такие деньги это много для него»

Фрэнк Уоррен / фото - Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер британского чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), в интервью порталу BoxingNews24 назвал точную дату следующего поединка своего подопечного, а также имя потенциального соперника для «Цыганского короля».

В трех боях Уайт зарабатывал по 300 тыс., а в последнем поединке 500. За последний бой Тайсон заработал 20 миллионов долларов. Так что Уайт не может рассчитывать больше чем 80/20. На самом деле, если вы посмотрите на размеры их гонораров, так даже 80/20 кажется много.

Цель заключается в том, чтобы Тайсон защитил свой титул 26-го марта. Если Диллиан Уайт действительно хочет драться, то он будет его соперником в этот день».