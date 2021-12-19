Проводников официально объявил о завершении карьеры

Россиянин ушел из спорта после благотворительного боя





Руслан Проводников

В Москве на турнире Open Fighting Championship 15 экс-чемпион мира в первом полусреднем весе 37-летний Руслан Проводников (25-5, 18 КО) после боя с экс-бойцом UFC Али Багаутиновым (21-7 в MMA) официально объявил о завершении карьеры.



Проводников был чемпионом мира по версии WBO с 2013 по 2014 год, а последний бой провел в середине 2016 года.

Напомним, Проводников ранее выиграл у Багаутинова раздельным решением судей.