Проводников: «Усику бы добавить скорости и мощи, как у Тайсона, тогда его нельзя было бы победить»

Бывший чемпион мира – о предстоящем мегафайте украинца с Джошуа







Руслан Проводников / Фото - sport.kg Экс-чемпион мира Руслан Проводников в интервью YouTube-каналу «РБ Спорт: Единоборства» выразил мнение о супертяжеловесе Александре Усике (18-0, 13 КО), а также высказался о предстоящем поединке украинца WBA, WBO, IBF и IBO с обладателем титулов Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



«Я не слежу, но мне известно, кто такой Александр Усик, и он мне крайне импонирует прежде всего как человек. Талантливый боксер, который делает свою историю. Он молодец: не обращает внимания на то, что пишут. Он просто хочет и делает так, как считает. Не хочу делать прогнозов, поскольку это крайне непорядочное дело. Пусть победит сильнейший. Но я буду болеть за Усика. Желаю ему удачи, потому что он молодец, он просто делает свою историю, никого не слушая».



«Я никогда не боксировал в супертяжелой весовой категории, но в первом полусреднем весе лишние килограммы имеют огромную разницу. Когда боксер на взвешивании показывает 63,5 кг, а к бою набирает плюс 7 кг - это играет большую разницу. А в супертяжелом весе я не думаю, что там такая большая разница будет. Здесь все-таки сыграют свою роль скорость и быстрота. Знаете, Саньке бы добавить ту скорость и мощь, как у Майка Тайсона! При его талантливом, техничном и интеллектуальном боксе, он тогда бы стал машиной, которую нельзя победить».



Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.



На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.



Экс-чемпион мирав интервью«РБ Спорт: Единоборства» выразил мнение о супертяжеловесе(18-0, 13 КО), а также высказался о предстоящем поединке украинца WBA, WBO, IBF и IBO с обладателем титулов(24-1, 22 KO).Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Владимир Кириченко