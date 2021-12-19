Проводников вернулся в бокс и победил

Россиянин провел благотворительный поединок





Руслан Проводников и Али Багаутинов

В Москве на турнире Open Fighting Championship 15 экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников (30-5, 18 КО) в благотворительном пятираундовом бою выиграл у бывшего бойца UFC 35-летнего Али Багаутинова (21-7 в MMA).



37-летний Проводников победил раздельным решением судей: 47:48, 48:47 и 49:46.

Напомним, ранее Проводников рассказал, что нужно Усику для того, чтобы стать непобежденным боксером.

Проводников последний бой провел в июне 2016 года, проиграв Джону Молине.

