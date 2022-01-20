Арум сообщил, что люди с Ближнего Востока готовы профинансировать бой между Фьюри и Усиком
Прямиком в крест православный. Усик под церковную молитву окунулся в прорубь. Видео
Таким образом боксер отпраздновал Крещение
12:59
Александр Усик / Фото: Инстаграм
Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO Александр Усик (19-0, 13 КО) показал в Instagram
как в день Крещения окунулся в прорубь.
Напомним, ранее промоутер Боб Арум рассказал, кто хочет организовать поединок Усика с Тайсоном Фьюри.
Эдди Хирн также рассказал, что Фьюри и Усику могут дать возможность подраться.
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