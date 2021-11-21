Птичка упорхнула. Кроуфорд объявил об уходе из Top Rank

Теренс недоволен работой Боба Арума





Кроуфорд и Боб Арум / Фото: Top Rank

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) на пресс-конференции после боя с Шоном Портером (31-4-1, 17 КО) объявил об уходе из промоутерской компании Top Rank.



Бой с Портером стал для него последним по контракту.

«Я уверен в своем решении уйти, и оно уже принято. Боб не смог обеспечить мне бой с Эрролом Спенсом, когда я был с ним. Так как он гарантирует мне этот поединок, когда я буду и дальше с ним? Теперь я строю свою карьеру дальше и желаю всем добра».

Напомним, ранее Кроуфорд выиграл техническим нокаутом у Шона Портера.