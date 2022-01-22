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Пуэрториканский нокаутер Берланга свой следующий поединок проведет 19 марта
Вечер бокса состоится в Нью-Йорке 19 марта
08:21
Эдгар Берланга / Фото - ringtv.comПуэрториканский проспект первого среднего дивизиона Эдгар Берланга (18-0, 16 KO) свой следующий поединок проведет против канадца Стива Роллса (21-1, 12 KO).
Бой состоится 19 марта на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке (США). Об этом сообщает пресс-служба Top Rank.
Напомним, Берланга в октябре минувшего года выиграл схватку у экс-претендента на титул Марсело Косереса (30-3-1, 16 KO).
Что касается Роллса, то он в декабря нокаутировал Кристофера Брокера (16-9, 6 КО).
Отметим, что дебютные 16 боев в профессионалах Ерланга выиграл нокаутом в первом раунде.