Пулєв у в’язкому поєдинку переміг Фореста

Кубрат не зміг показати свій колишній рівень

Джеррі Форест та Кубрат Пулєв

В Інглвуді, Каліфорнія, США, колишній претендент на чемпіонський титул у суперважкій вазі болгарин Кубрат Пулєв (29-2, 14 КО) переміг американця Джеррі Фореста (26-6-1, 20 КО).

Пулєв починаючи з першого раунду працював першим номером і активно використовував джеб, підтискаючи американця. У другій 3-хвилинці Кубрат потряс опонента, але в наступній вже Форест точно влучив у голову болгарина і тому прийшлося клінчувати.

Починаючи з п’ятого раунду бій став дуже в’язкий, оскільки обидва боксери сильно втомилися. До фінального гонга обидва витратили майже всі сили та вже не могли атакувати.

За підсумками поєдинку судді перемогу віддали Пулєву: 98:92, 99:91 та 99:91.