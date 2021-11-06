Долгожданный поединок Де Ла Хойя – Белфорт может состояться в конце осени
Пулев может выйти на бой с Белфортом в треугольном ринге на новом шоу от Triller
Ивент запланирован на 27 ноября
13:29
Витор Белфорт / Фото - mmajunkie.usatoday.comСтриминговый сервис Triller намерен создать новое шоу – Triad Combat. Об этом пишет Bad Left Hook.
Сообщается, что это будет командный вид спорта, в котором будут проводиться поединки в треугольном ринге с раундами по 2 минуты. Правила будут сочетать бокс и смешанные единоборства. В ринг будут выходить профессиональные боксеры против бойцов ММА.
Главным поединком дебютного ивента желают организовать противостояние бывшего претендента на титул в супертяжелом дивизионе Кубрата Пулева (28-2, 14 КО) с экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Витора Белфорта (26-14 в MMA, 1-0, 1 КО в боксе).
Событие запланировано провести 27 ноября по системе PPV. На ивенте будет музыкальное выступление группы Metallica.
Ранее сообщалось, что Белфорт может провести поединок с экс-чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром Де Ла Хойей в конце ноября.