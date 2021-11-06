Пулев может выйти на бой с Белфортом в треугольном ринге на новом шоу от Triller

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЛегендарный хоккеист покончил с собой в 37 лет. Его сын повесился – через два дня после смерти нападающего команды
матч-центр
Вчера 23
Сейчас 4
Сегодня 39
Завтра 40
Футбол (5 событий из 8) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Майнц - Боруссия Мёнхенгладбах 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Кадис 0:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Агробизнес - ВПК-Агро 1:0 Окончен
17:30 Нива Т - Кривбасс 1:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Металлист-1925 2:0 Окончен
Хоккей (11 событий из 17) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Бостон Брюинс - Детройт Ред Уингс 5:1 Окончен
01:00 Флорида Пантерс - Вашингтон Кэпиталз 5:4 Окончен
01:00 Монреаль Канадиенс - Нью-Йорк Айлендерс 2:6 Окончен
01:00 Оттава Сенаторс - Вегас Голден Найтс 1:5 Окончен
01:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс 3:2 Окончен
01:00 Торонто Мейпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:1 Окончен
03:00 Калгари Флэймс - Даллас Старз 3:4 Окончен
04:00 Сиэтл Кракен - Баффало Сэйбрс 5:2 Окончен
04:30 Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз 3:5 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Сокол 6:4 Окончен
19:30 Мариуполь - Белый Барс 8:3 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Филадельфия Севенти Сиксерс 98:109 Окончен
01:30 Атланта Хоукс - Юта Джаз 98:116 Окончен
01:30 Майами Хит - Бостон Селтикс 78:95 Окончен
04:00 Финикс Санс - Хьюстон Рокетс 123:111 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Оклахома-Сити Тандер 104:107 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Харьковские Соколы - Днепр 69:76 Окончен
20:00 Киев-Баскет - БК Тернополь 85:80 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:1 1-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Мариуполь 0:1 Окончен 1-й тайм
Хоккей (1 событие из 1) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Днепр - Краматорск 0:1 Идёт
Теннис (1 событие из 4) показать все
WTA 2021 (Linz, Austria, Qualifying)
Календарь Таблица
Пари-матч
13:45 Катерина Козлова - Виктория Томова 1:0 2-й сет
Футбол (17 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:1 1-й тайм
17:00 Челси - Бернли -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лилль - Анже -:- Запланирован
22:00 Бордо - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Торино -:- Запланирован
19:00 Ювентус - Фиорентина -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Сельта - Барселона -:- Запланирован
22:00 Реал - Райо Вальекано -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кремень - Авангард -:- Запланирован
14:15 Прикарпатье - Олимпик -:- Запланирован
15:00 Николаев - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Мариуполь 0:1 Окончен 1-й тайм
15:00 Олимпик - ФК Мариуполь -:- Запланирован
17:00 Динамо - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Черноморец - Рух -:- Запланирован
Хоккей (8 событий из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс 5:1 Окончен
03:30 Эдмонтон Ойлерс - Нью-Йорк Рейнджерс 6:5 Окончен
04:00 Анахайм Дакс - Аризона Койотис 3:1 Окончен
04:00 Ванкувер Кэнакс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Нью-Джерси Дэвилз 3:2 Окончен
20:00 Оттава Сенаторс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Днепр - Краматорск 0:1 Идёт
17:00 Кременчуг - Рулав Одд -:- Запланирован
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Бруклин Нетс 90:96 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Сан-Антонио Сперс 89:102 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Мемфис Гриззлис 115:87 Окончен
01:30 Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс 98:113 Окончен
01:30 Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс 101:102 Окончен
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс 84:104 Окончен
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Орлеан Пеликанс 126:85 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Индиана Пэйсерс 110:106 Окончен
04:00 Сакраменто Кингз - Шарлотт Хорнетс 140:110 Окончен
23:00 Денвер Наггетс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 БК Одесса - Химик -:- Запланирован
Теннис (3 события из 21) показать все
ATP 2021 (Paris, France)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Новак Джокович - Хуберт Гуркач -:- Запланирован
WTA 2021 (Linz, Austria, Qualifying)
Календарь Таблица
Пари-матч
13:45 Катерина Козлова - Виктория Томова 1:0 2-й сет
15:10 Мэнди Минелла - Леся Цуренко -:- Запланирован
Футбол (21 событие из 31) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Эвертон - Тоттенхэм -:- Запланирован
16:00 Лидс - Лестер -:- Запланирован
16:00 Арсенал - Уотфорд -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Марсель - Мец -:- Запланирован
16:00 Реймс - Монако -:- Запланирован
18:00 Ницца - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Ренн - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Герта - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Венеция - Рома -:- Запланирован
19:00 Наполи - Верона -:- Запланирован
19:00 Лацио - Салернитана -:- Запланирован
21:45 Милан - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Бетис - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Полесье -:- Запланирован
14:15 Ужгород - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ингулец - СК Днепр-1 -:- Запланирован
17:00 Колос - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Заря - Верес -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Десна -:- Запланирован
Хоккей (13 событий из 20) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Флорида Пантерс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
01:00 Баффало Сэйбрс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
01:00 Коламбус Блу Джекетс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
01:00 Монреаль Канадиенс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
01:00 Питтсбург Пингвинс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
01:00 Торонто Мейпл Лифс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Кэпиталз - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
01:00 Виннипег Джетс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
04:30 Сан-Хосе Шаркс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Донбасс - Белый Барс -:- Запланирован
15:00 Мариуполь - Сокол -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:30 Майами Хит - Юта Джаз -:- Запланирован
02:00 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
04:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
22:30 Торонто Рэпторс - Бруклин Нетс -:- Запланирован

Пулев может выйти на бой с Белфортом в треугольном ринге на новом шоу от Triller

Ивент запланирован на 27 ноября
Бокс Профессиональный бокс
13:29
Пулев может выйти на бой с Белфортом в треугольном ринге на новом шоу от Triller
Витор Белфорт / Фото - mmajunkie.usatoday.com
Стриминговый сервис Triller намерен создать новое шоу – Triad Combat. Об этом пишет Bad Left Hook.

Сообщается, что это будет командный вид спорта, в котором будут проводиться поединки в треугольном ринге с раундами по 2 минуты. Правила будут сочетать бокс и смешанные единоборства. В ринг будут выходить профессиональные боксеры против бойцов ММА.

Главным поединком дебютного ивента желают организовать противостояние бывшего претендента на титул в супертяжелом дивизионе Кубрата Пулева (28-2, 14 КО) с экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Витора Белфорта (26-14 в MMA, 1-0, 1 КО в боксе).

Событие запланировано провести 27 ноября по системе PPV. На ивенте будет музыкальное выступление группы Metallica.

Ранее сообщалось, что Белфорт может провести поединок с экс-чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром Де Ла Хойей в конце ноября.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Витор Белфорт Кубрат Пулев Triller

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Лучший нокаут Кличко? Вспоминаем бой Владимира против Пулева
Лучший нокаут Кличко? Вспоминаем бой Владимира против Пулева
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 11:49

Новости: Бокс

«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Профессиональный бокс
14:43
Верджил Ортис начал сотрудничество с тренером Альвареса
Верджил Ортис начал сотрудничество с тренером Альвареса
Профессиональный бокс
14:27
«У – значит Усик». Украинский чемпион предстал в обличии главного героя известного фильма
«У – значит Усик». Украинский чемпион предстал в обличии главного героя известного фильма
Профессиональный бокс
13:55
Хирн рассказал, с кем еще подерется Канело до того как завершит карьеру
Хирн рассказал, с кем еще подерется Канело до того как завершит карьеру
Профессиональный бокс
13:40
Пулев может выйти на бой с Белфортом в треугольном ринге на новом шоу от Triller
Пулев может выйти на бой с Белфортом в треугольном ринге на новом шоу от Triller
Профессиональный бокс
13:29
Канело резко отреагировал на идею провести боксерский бой против Макгрегора
Канело резко отреагировал на идею провести боксерский бой против Макгрегора
Профессиональный бокс
12:42
Диас: «Если Хэйни захочет выйти в ринг пот*ахаться, тогда я его в***у»
Диас: «Если Хэйни захочет выйти в ринг пот*ахаться, тогда я его в***у»
Профессиональный бокс
12:22
Плант вывел Канело из себя так же, как Лопес взбесил Ломаченко. У этих боев слишком много общего
Превью
Плант вывел Канело из себя так же, как Лопес взбесил Ломаченко. У этих боев слишком много общего
Профессиональный бокс
12:06
Альварес: «Чувство, которое я больше никогда не хочу пережить снова –поражение»
Альварес: «Чувство, которое я больше никогда не хочу пережить снова –поражение»
Профессиональный бокс
12:02
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 11:59
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
4
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 17:08
6
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Бокс Профессиональный бокс
2 ноября 22:34
1
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
14:00
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
14:30
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Ворскла». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Ворскла». Онлайн трансляция
17:00
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
17:00
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
19:00
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
19:00
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
21:45
Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи. Онлайн трансляция
WEB
Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи. Онлайн трансляция
7 ноября 06:00
Сауль Альварес – Калеб Плант. Онлайн трансляция
WEB
Сауль Альварес – Калеб Плант. Онлайн трансляция
7 ноября 07:00
Камару Усман – Колби Ковингтон. Онлайн трансляция
WEB
Камару Усман – Колби Ковингтон. Онлайн трансляция
7 ноября 07:00
УХЛ. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
7 ноября 13:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
7 ноября 13:55
УХЛ. «Мариуполь» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Мариуполь» — «Сокол». Видео трансляция
7 ноября 15:20
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
7 ноября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
7 ноября 23:45