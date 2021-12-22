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Пулев свой следующий поединок проведет с экс-чемпионом UFC на ивенте от Triller
Бой состоится в начале 2022 года
09:58
Кубрат Пулев и Джуниор Дос Сантос / Фото - wlord.orgЭкс-чемпион UFC в тяжелом дивизионе Джуниор Дос Сантос выйдет в ринг с бывшим претендентом на титул в хэвивейте Кубратом Пулевым.
Противостояние состоится в феврале 2022 года в рамках промоутерской компании Triller. Об этом сообщает MiddleEasy.
Бой пройдет на шоу Triad Combat. Поединки между бойцами ММА и боксерами проходят в треугольном ринги.
Напомним, в ноябреПулев в первом раунде нокаутировал бывшего обладателя титула UFC Фрэнка Мира.
Дос Сантос выступал в UFC с 2008 года. С 12 ноября 2011 года по 29 декабря 2012 бразилец был чемпионом организации в тяжелой весовой категории. Последние четыре поединка бразилец проиграл нокаутом.
Ранее Дос Сантос назвал причину своего увольнения из UFC.
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