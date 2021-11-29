Пулев: «В реванше Усик отправит Джошуа в нокаут»

Кубрат отметил, что украинец способен доминировать в супертяжах





Кубрат Пулев / Фото: Sky Sports

Экс-претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Кубрат Пулев в интервью Fight Hub TV заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) в будущем может доминировать в дивизионе.



«Думаю, что Усик способен доминировать в супертяжелом весе, поскольку он очень хороший боксер. У него много опыта, он выходец из украинской школы бокса. Усик – очень любит комбинировать. Думаю, что в реванше он отправит Энтони Джошуа в нокаут. Александр очень много комбинирует, он быстрый. Посмотрим, что будет... возможно, Усик и не будет доминировать. Я не знаю. Никто этого не знает. Супертяжелый вес – это супертяжелый вес. Никто не знает, что случится».

Напомним, ранее Джошуа заявил, что поражение от Усика глубоко засело в нем.