«Пусть оба идут на х*р». Лопес высказался о бое Камбосос – Хэйни

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 KO) в интервью FightHype.com заявил, что обладатель титула WBC Девин Хэйни (27-0, 15 KO) победит его обидчика Джорджа Камбососа (20-0, 10 KО).

Хэйни не будет сложно победить в Австралии. Все уже сделано. Я сам это видел. Они знали, кто победит, еще до того, как, блин, анонсировали бой. Посмотрите повтор. Мой совет Хэйни на бой с Камбососом? Пусть оба идут на х*р».