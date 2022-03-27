Менеджер Лопеса рассказал, когда Теофимо планирует вернуться на ринг
«Пусть оба идут на х*р». Лопес высказался о бое Камбосос – Хэйни
Американец считает, что его соотечественник победит австралийца
12:30
Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 KO) в интервью FightHype.com заявил, что обладатель титула WBC Девин Хэйни (27-0, 15 KO) победит его обидчика Джорджа Камбососа (20-0, 10 KО).
«Этот бой сделан для Хэйни. Все это д*рьмо было схемой. У них есть DAZN, и я выступал на этой платформе. Они отдали победу Камбососу, ведь знали, что я сделаю с Хэйни. Я бы его уронил, и тогда Девину понадобилось бы больше времени, чтобы стать так называемым «абсолютным чемпионом». Это все игра. Они заплатили за это д*рьмо.
Хэйни не будет сложно победить в Австралии. Все уже сделано. Я сам это видел. Они знали, кто победит, еще до того, как, блин, анонсировали бой. Посмотрите повтор. Мой совет Хэйни на бой с Камбососом? Пусть оба идут на х*р».
Джордж Камбосос высказался о переходе Теофимо Лопеса в следующий дивизион.
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