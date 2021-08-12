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«Пусть пока говорит». Бурсак ответил Редкачу

Конфликт украинских боксеров набирает обороты
Бокс Профессиональный бокс
09:02
«Пусть пока говорит». Бурсак ответил Редкачу
Фото: Instagram Бурсака

Бывший претендент на титул чемпиона мира во втором среднем весе Макс Бурсак (37-6-2, 16 КО) в Instagram ответил Ивану Редкачу (23-6-1, 18 КО).

Скриншоты довольно сдержанной реакции Бурсака на публичные выпады со стороны Редкача

В любом случае, боксеры вряд ли когда-то сойдутся в ринге, ведь из разделяют три весовые категории. Гораздо более вероятный бой Редкача против Дениса Беринчика. Александр Красюк даже готов организовать подобный поединок.

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Теги

Макс Бурсак Иван Редкач

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