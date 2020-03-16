Сборная Украины провела тренировку с главой AIBA Кремлевым
Putin Team. Федерация бокса России опубликвала видео в поддержку президента страны
В ролике принял участие олимпийский чемпион Чахкиев
16 марта 14:38
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Федерация бокса России опубликовала видео в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина. В ролике приняли участие олимпийский чемпион Рахим Чахкиев и мастер спорта по боксу Руслан Белоусов.
«Ну, что трудно? Тяжело в учении – легко в бою. Добро пожаловать в Putin Team»
Напомним, из-за запрета CAS Россия использовала песню «Катюша» вместо гимна. Позже эту инициативу запретили.