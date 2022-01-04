«Усика, Ломаченко и Кличко можно назвать трудоголиками». Украинский боксер раскрыл секрет успеха соотечественников
Радченко: «Благодаря Папаченко украинский бокс сильно перевернулся»
Уроженец Кременчуга поделился мнением касательно Анатолия Ломаченко
18:30
Анатолий Ломаченко / фото - Boxingscene
Украинский боксер Сергей Радченко поделился мнением касательно отца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) и известного тренера Анатолия Ломаченко.
«Папа у Ломаченко вообще шедевр! Это спокойствие, ум, интеллект. Он такие вещи говорит! Благодаря Папаченко украинский бокс сильно перевернулся. Если бы не он, то я не уверен, что у нас бы были такие чемпионы, как Усик, Гвоздик и все остальные. Благодаря Ломаченко-папе ребята очень сильно выросли, много чего увидели, услышали. Они много проводили мероприятий в сборной, и папа их готовил.
Советская школа бокса – лучшая. У американского или немецкого стиля есть свои особенности, но наиболее интересный бокс, как по мне, у наших тренеров. Не всех, конечно. У нас тоже хватает людей, которые не соответствуют уровню тренера, который должен быть».
Сергей Радченко рассказал, благодаря чему Александру Усику (19-0, 13 КО), Василию Ломаченко и Владимиру Кличко удается доминировать в боксе.