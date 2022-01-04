Радченко: «Благодаря Папаченко украинский бокс сильно перевернулся»

Анатолий Ломаченко / фото - Boxingscene

Украинский боксер Сергей Радченко поделился мнением касательно отца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) и известного тренера Анатолия Ломаченко.

Советская школа бокса – лучшая. У американского или немецкого стиля есть свои особенности, но наиболее интересный бокс, как по мне, у наших тренеров. Не всех, конечно. У нас тоже хватает людей, которые не соответствуют уровню тренера, который должен быть».