Радченко: «Фьюри будет как циклоп бегать и махать руками, а под ними будет легко бегать весельчак Усик»

Александр Усик и Сергей Радченко / Фото: Инстаграм

Украинский боксер тяжелого веса Сергей Радченко (8-7, 3 КО) в эксклюзивном интервью порталу XSPORT.ua высказался о гипотетическом поединке чемпиона IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) в поединке против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).



Если говорить об ударе, то когда-то меня попросили составить рейтинг по силе удара в крузервейте, то Усик был у меня на последнем месте. Но если взять мощь удара у Кудряшова, у которого он сильный и медленный, и Усика, у которого он достаточно сильный и точный… В сочетании скорости и точности мы видели как это приводит к техническим нокаутам.

Но я не говорю, что Усик нокаутирует Фьюри. Я говорю, что он будет как циклоп бегать и махать руками, а под ними будет легко бегать весельчак и расстреливать его. Повторюсь, что не говорю, что он нокаутирует его. Может это будет сложно. Хотя, если взять общий тоннаж ударов, которые может натыкать Усик, то неизвестно, к чему это приведет».