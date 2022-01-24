Радченко о Выхристе: «Если соперник чуть выше, и по скорости не кочкообразные и достает до Вити, то начинаются проблемы»

Тяжеловес сравнил Виктора с Владимиром Кличко

Сергей Радченко / Фото: Инстаграм

Украинский тяжеловес Сергей Радченко (8-7, 3 КО) в эксклюзивном интервью порталу XSPORT.ua высказался о поединке с Виктора Выхриста (9-0, 7 КО) и Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО).



«Я достаточно хорошо знаю Яго еще по любителям, приезжал к нему в Донецк и неоднократно помогал готовиться. Знаю его как сильного, необычного боксера, плюсы которого в том, что он достаточно быстрый и имеет жесткие удары. У них получился очень интересный бой. Увидеть 5 нокдаунов супертяжей за 2 раунда – это интересно. Если честно, то это у Выхриста первый бой в профессиональной карьере с серьезным соперником. Это плюс. Хотя, на сегодняшний день не могу сказать, что Яго Киладзе – это топовый уровень. Особенно, с учетом того, что в последнее время он не держит удар. Не хочется говорить, что он пробитый, но… мы видели, когда он добивал Выхриста и Виктор выбросил легкий левый боковой навстречу и это был нокдаун. Это далеко не топовый боксер, но для Вити он был не подарок».

Многие эксперты в США критиковали Виктора из-за того, что он падал от ударов боксера, который не славится своей мощью удара.

«Начнем с того, что Яго не полноценный супертяжеловес, даже с Выхристом он вышел и намного меньше казался. Яго почти всю свою карьеру боксировал в крузервейте. Он немного гонял вес, но его нельзя сравнить с такими супертяжами как Выхрист и Джошуа. Возможно, из-за этого его удар и не считают сильным. Но, как я знаю, удар у него достаточно хороший. Мне очень интересно как Витя себя покажет. Получается, когда мы видим его бои с более серьезными соперниками, как с Джо Джойсом по WSB, то у него возникают проблемы. У его хорошо получается боксировать с низкими соперниками. В этом стиле он напоминает Владимира Кличко. У него хорошо это получается. Но если соперник чуть выше, и по скорости не кочкообразные и достает до Вити, то начинаются проблемы. Мне очень интересно как он сможет справляться с серьезными соперниками».

Напомним, Радченко также высказался о том, что готов подраться на голых кулаках.