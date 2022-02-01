Рамирес: «Бивол и его команда получали контракт от Golden Boy на поединок в декабре»

Но ответа от россиянина не последовало

Гильберто Рамирес / Фото: FanSided

Экс-чемпион мира Гильберто Рамирес (42-0, 28 КО) опроверг слова чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (18-0, 11 КО), который утверждает, что мексиканец отказался от боя с ним в декабре прошлого года. Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.



«Я не знаю, почему он такое сказал. Видимо, он слишком сильно запутался. Моей команде или Golden Boy никогда не высылали контракт на этот бой, но он и его команда получали контракт от Golden Boy на поединок в декабре. Я не понимаю, почему он продолжает оставаться пешкой, придумывая неправдивые истории и делая все возможное, чтобы спрятаться от этого боя. Это только вопрос времени, когда пояс оденут туда, где ему место. После Бивола моей следующей целью станет Джо Смит, поскольку у него мой титул, которым я владел во втором среднем весе. Я лучший полутяжеловес, а остальные даже рядом не стоят. Чемпионы не спроста так боятся произносить мое имя, но скоро у них не будет выбора. Я покончу со Смитом меньше чем за шесть раундов».

Напомним, ранее Рамирес обвинял Бивола в трусости, поскольку россиянин не хочет драться с ним.