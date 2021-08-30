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Рамирес: «Бивол тявкал в мою сторону и призывал устроить бой, а теперь отмалчивается»

Полутяж хочет вернуть интерес к дивизиону
Бокс Профессиональный бокс
21:00
Рамирес: «Бивол тявкал в мою сторону и призывал устроить бой, а теперь отмалчивается»
Хильберто Рамирес / Фото: Twitter

Полутяж Хильберто Рамирес (42-0, 28 KO) призывает обладателя пояса WBA Super Дмитрия Бивола (18-0, 11 KO) ответить на вызов на поединок:

Я знаю, что моя команда пытается устроить этот бой, но мы пока ничего не услышали от Дмитрия или его лагеря. Я не уверен, что Бивол отмалчивается, но ему следует помнить, что он боец, который может дать ход этому процессу. Перед моим последним поединком он тявкал и призывал устроить наш бой, но теперь с его стороны полная тишина. Я не уверен, требуется ли ему разрешение начальства, но надеюсь, что его не используют как пушечное мясо.

Как по мне, это отличный поединок для боксерского мира, полутяжелого веса и, в конце концов, для фанатов. У мексиканского и российского бокса есть история. Надеюсь, этот бой вернет интерес к полутяжелому дивизиону.

Кроме того, лично я считаю Бивола самым крутым чемпионом и самым сложным соперником в данный момент. Я надеюсь, что буду вести переговоры только о поединках такого калибра. Кроме того, мы обсуждаем бой около двух лет, поэтому пришла пора устроить его.

Напомним, что следующий соперником Бивола может стать экс-претендент на звание суперчемпиона WBA.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Хильберто Рамирес

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