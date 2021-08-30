Рамирес: «Бивол тявкал в мою сторону и призывал устроить бой, а теперь отмалчивается»

Хильберто Рамирес / Фото: Twitter

Полутяж Хильберто Рамирес (42-0, 28 KO) призывает обладателя пояса WBA Super Дмитрия Бивола (18-0, 11 KO) ответить на вызов на поединок:



Как по мне, это отличный поединок для боксерского мира, полутяжелого веса и, в конце концов, для фанатов. У мексиканского и российского бокса есть история. Надеюсь, этот бой вернет интерес к полутяжелому дивизиону.

Кроме того, лично я считаю Бивола самым крутым чемпионом и самым сложным соперником в данный момент. Я надеюсь, что буду вести переговоры только о поединках такого калибра. Кроме того, мы обсуждаем бой около двух лет, поэтому пришла пора устроить его.