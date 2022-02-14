Рамирес: «Хочу вернуть свои пояса, а потом забрать остальные»

Хосе Рамирес / Фото: Top Rank

Экс-чемпион в первом полусреднем весе, американец Хосе Карлос Рамирес (26-1, 17 KO) высказался о бое с пуэрториканским экс-чемпионом в двух дивизионах Хосе Педрасой (29-3-0, 14 KO).



Я продолжаю оставаться одним из лучших в 140 фунтах. И я готов вернуться на вершину дивизиона. Хочу вернуть свои пояса, а потом забрать остальные. И мне непринципиально, будет ли это реванш с Тейлором или нет».