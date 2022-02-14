Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес проиграл Джошу Тейлору. Как это было
Рамирес: «Хочу вернуть свои пояса, а потом забрать остальные»
Хосе сначала нужно победить Педрасу
14 февраля 21:59
Хосе Рамирес / Фото: Top Rank
Экс-чемпион в первом полусреднем весе, американец Хосе Карлос Рамирес (26-1, 17 KO) высказался о бое с пуэрториканским экс-чемпионом в двух дивизионах Хосе Педрасой (29-3-0, 14 KO).
«Поражение Тейлору многому меня научило. Оно вернуло мою страсть к боксу, и теперь я вновь могу наслаждаться подготовкой. Ошибки исправлены. Когда ты непобежден, то не обращаешь внимания на такие вещи, но я справился.
Я продолжаю оставаться одним из лучших в 140 фунтах. И я готов вернуться на вершину дивизиона. Хочу вернуть свои пояса, а потом забрать остальные. И мне непринципиально, будет ли это реванш с Тейлором или нет».
Напомним, бой Рамиреса и Педрасы состоится 4 марта в США.