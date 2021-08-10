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Рамирес: «Надеюсь, Бивол не болтун и скоро объявит о нашем поединке»

Мексиканский боксер предложил россиянину провести бой
Бокс Профессиональный бокс
07:15
Рамирес: «Надеюсь, Бивол не болтун и скоро объявит о нашем поединке»
Гильберто Рамирес / фото - boxingscene.com

Мексиканец Гильберто Рамирес (42-0, 28 КО) в очередной раз обратился к чемпиону мира по версии WBA Super в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу (18-0, 11 КО), с предложением провести бой. По словам Рамиреса, если Бивол не сможет заполучить поединок с Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО), то у него не останется другого выбора, как только встретиться с ним.

Рамиреса цитирует издательство boxingscene.com:

«Люди могут сказать, что Бивол избегает меня, преследуя бой с Альваресом. Всем известно, что поединок против Сауля - это выиграшный лотерейный билет. Поэтому я не могу ни в чем упрекнуть Дмитрия в этой ситуации. Но, если его бой против Альвареса не состоится, то команда Бивола знает, что я доступен и у него не будет оправданий, когда он начнет снова избегать меня. Я открыт для поединка с любым чемпионом в полутяжелом весе и всегда говорил, что являюсь лучшим в этом дивизионе.

Я знал Бивола раньше, он крутой боец. Я надеюсь, что Дмитрий не просто болтун, а совсем скоро публично объявит о нашем поединке. Все знают, что наш бой легко организовать. Ничто не помешает этому».

Дмитрий Бивол вызвал на поединок Гильберто Рамиреса.

Рене Тер Велде
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Теги

Гильберто Рамирес Дмитрий Бивол Сауль Альварес

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