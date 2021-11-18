Альварес, вероятнее всего, свой следующий поединок проведет против Бивола
Рамирес: «Не знаю, почему Бивол думает, что Канело встретится с ним в ближайшее время»
Экс-чемпион во втором среднем дивизионе сам претендует на бой с полутяжем
15:03
Хильберто Рамирес / фото - BoxingScene
Бывший чемпион мира во втором среднем дивизионе Хильберто Рамирес (42-0, 28 KO) высказался возможном поединке чемпиона полутяжелого веса по версии WBA Дмитрия Бивола (18-0, 11 КО) с абсолютным чемпионом суперсреднего веса Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО).
В интервью YouTube-каналу ESNEWS Бивол заявил, что, учитывая последние события, Канело не будет драться в ближайшее время.
«Не знаю, почему Дмитрий Бивол думает, что Канело встретится с ним в ближайшее время. Вероятность того, что это произойдет в ближайших трех боях очень мала. К сожалению, я думаю, что он – просто разменная монета в этой игре».
Напомним, ранее Рамирес сам заявил, что хочет подраться с Биволом и даже уже подписал контракт на бой.