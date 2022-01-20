Рамирес отказался драться с Биволом в России

Поединок мог состояться 11 декабря

Дмитрий Бивол / Фото: profile.ru

Чемпион мира WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) заявил, что мексиканец Хильберто Рамирес (43-0, 29 КО) отказался от боя с ним на территории России:

«Когда нам предложили бой с Рамиресом в Калифорнии, и у меня уже был контракт на бой в России. Я точно знаю, что моя команда предложила Рамиресу провести бой против меня 11 декабря в России, и ему предлагали такой же точно гонорар, что предложили мне за бой против него в Калифорнии. Он отклонил это предложение».

В итоге 11 декабря Бивол избил соотечественника Умара Саламова (26-2, 19 КО). Рамирес же недавно нокаутировав Юниэски Гонсалеса (21-4, 17 KO).

Напомним, Бивол готов отбоксировать против Александра Гвоздика.