Рамирес: «Победа над Тейлором откроет мне дверь в «Зал славы»

Американец рассматривает поединок с британцем как один из важнейших в карьере

Хосе Рамирес / фото - theathletic.co.uk

Чемпион WBC/WBO в первом полусреднем весе (до 63.5 кг), американец Хосе Рамирес (26-0, 17 КО) считает, что победа над обладателем титулов WBA/IBF, британцем Джошем Тейлором (17-0, 13 КО), станет для него отличной заявкой на попадание в Международный «Зал славы» бокса, сообщает boxingnews24.com.

«Я не могу позволить себе проиграть, и это мой менталитет. Я найду способ победить, ведь я здесь, чтобы показать лучшее, на что я способен. Моя подготовка к этому бою началась, когда мне было восемь лет. Мне нравится, что Тейлора приедут поддержать британцы. И это нормально. Мы рискуем жизнью ради фанатов. Победа сделает меня первым мексиканцем, ставшим абсолютным чемпионом, и откроет мне дверь в «Зал славы». Это борьба за имя всех мексиканских иммигрантов в Соединенных Штатах».

Джош Тейлор считает, что одержит уверенную победу над Хосе Рамиресом. Следить за поединком можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.