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Рамирес продолжает давить на Бивола: «Не понимаю, почему он включил заднюю»

Россиянин не спешит отвечать мексиканцу
Бокс Профессиональный бокс
07:40
Рамирес продолжает давить на Бивола: «Не понимаю, почему он включил заднюю»
Хильберто Рамирес / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес (42-0, 28 KO) продолжает добиваться реакции от обладателя титула WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола (18-0, 11 KO), который не спешит отвечать мексиканцу на его призывы об организации поединка.

Рамиреса цитирует издательство boxingscene.com:

«Я знаю, что моя команда и Golden Boy Promotions тяжело работали, чтобы сделать этот бой. Теперь же когда контракт истек, я не понимаю, почему он увиливает и включает заднюю, пытаясь избежать поединка. После моего недавнего боя он публично бросил мне вызов в социальных сетях, но сейчас замолк. Многие из бойцов любят поболтать, но при этом лишь единицы из них выходят на ринг. Надеюсь, он не один из таких».

Эдди Хирн назвал возможного следующего соперника для Дмитрия Бивола.

Рене Тер Велде
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Хильберто Рамирес Дмитрий Бивол

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