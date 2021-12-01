Рамирес: «В полутяжелом весе чувствую себя сильнее»

Хильберто Рамирес / Фото: Инстаграм

Непобежденный экс-чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес (42-0, 28 КО) высказался о предстоящем поединке против опытного кубинского полутяжеловеса Юниески Гонсалеса (21-3, 17 КО). Слова мексиканца приводит портал boxingnews24.com.



«В полутяжелом весе чувствую себя сильнее. Похоже, что 175 фунтов, это мой естественный вес. Вы уже видели меня в трех поединках в этой весовой категории и знаете, что я могу. Я знаю, что Гонсалес будет готов в день боя и выложиться на максимум, как и я.

Нам предстоит большой бой. Но самый лучший способ завершить год – это большая битва. Я знаю, что всех любителей бокса, ждет зрелищное противостояние.

Этот поединок будет важным из-за того, что победитель получит возможность встретиться с чемпионом. Также я ставлю на кон свой непобежденный рекорд. Я готов полностью выложиться и разочаровать фанатов моего соперника».